Зеленский не давал разрешения США на публикацию стенограммы своего разговора с Трампом

Комментируя представителям СМИ вопрос о возможном давлении Трампа на Украину Зеленский сказал: “...ну опубликовали это письмо (стенограмму — ред), хоть все звонки... Хотя я лично считаю, что иногда такие вещи, такие звонки, между главами, между президентами независимых стран — они не должны публиковаться. Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я не боюсь этого совсем”, — рассказал Зеленский.

На вопрос журналистов, советовался ли президент Дональд Трамп с Зеленским перед тем как публиковать эту стенограмму украинский лидер сказал, что “не разговаривал перед этим с президентом Трампом”.

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На уточняющий вопрос журналистов о том, получается ли так, что Украина не давала разрешения на пубилкацию стенограммы Зеленский сказал, что он “не против” этой публикации.

“Смотрите, если там нужно разрешение юридическое, я просто не знаю формат, честно вам скажу. Но если должно было быть письменное разрешение — это один вопрос”, — сказал президент Украины, отметив, что когда у президента Трампа сообщили, что хотят опубликовать стенограмму, Зеленский думал что опубликуют только часть разговора, которая касается стороны США.

Ранее Зеленский поблагодарил Трампу за помощь в двух войнах Украины.

Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.