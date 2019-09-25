Клімкін: Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав “не дуже веселою перспективою” той факт, що Україна виявилася пов’язаною з початком процедури імпічменту президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на його Twitter.
“Щоб далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі розуміють, на що ми здатні”, — написав колишній очільник зовнішньополітичного відомства України.
Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі 24 вересня оголосила про початок процедури імпічменту глави держави після повідомлень в ЗМІ про нібито спроби Дональда Трампа тиснути на Володимира Зеленського з метою спонукати Україну побічно допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році.
Варто також додати, що Зеленський прокоментував російським ЗМІ в ООН, хто “може тиснути” на нього.
Щоб далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі розуміють, на що ми здатні— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 25, 2019