Климкин: Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента США

“Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны”, — написал бывший глава внешнеполитического ведомства Украины.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента главы государства после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках Дональда Трампа оказывать давление на Владимира Зеленского с целью побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Стоит также добавить, что Зеленский прокомментировал российским СМИ в ООН, кто “может давить” на него.

Щоб далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі розуміють, на що ми здатні