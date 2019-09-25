Зеленський прокоментував російським ЗМІ в ООН, хто "може тиснути" на нього
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. 24 вересня Зеленський прибув в Нью-Йорк на Генасамблею ООН, де у нього запланована зустріч з Трампом. У кулуарах ООН він відповів на питання російських журналістів про розмову з Трампом, передає УНН з посиланням на Telegram-канал російської пропагандистки Ольги Скабєєвой.
На запитання журналіста федерального російського телеканалу Володимир Зеленський відповів: “На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни, України”.
Зеленський також додав, що: “На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина — на мене може тиснути мій син, якому 6 років”.
Як писав УНН раніше, відповідаючи на запитання журналістів про зміст телефонної розмови з президентом США, Володимир Зеленський зауважив, що це конфіденційна інформація. “Коли журналісти CNN підійшли до Зеленського в ООН у Нью-Йорку, і запитали (про розмову з президентом США — ред.), він відповів, що його розмови з Дональдом Трампом “особисті й конфіденційні”, — повідомив канал.