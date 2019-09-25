The New York Times: Трамп у відносинах з Україною вчинив важкий конституційний злочин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про початок слухань щодо імпічменту президента Дональда Трампа, який частина американських журналістів встигли охрестити “Українагейтом”, а американські видання паралельно почали аналіз можливостей імпічменту, передає УНН з посиланням на публікацію The New York Times.
“Імпічмент — це не кримінальний процес, в якому суддя і присяжні виносять рішення на основі того, що відбувається в залі суду. Конституційний стандарт для імпічменту навмисно розпливчастий. Рішення про запуск цієї процедури завжди було сумішшю закону, політики і громадської думки. Саме тому тривалий час вважалося, що демократи зроблять помилку, якщо почнуть процес імпічменту президента Трампа навіть при тому, що він, очевидно, не відповідав посаді ... Багато демократів в Палаті це розуміли... І мали рацію, відкидаючи заклики (до імпічменту)... Тепер же вони справедливо змінюють свою точку зору...”, — зазначає видання.
Журналісти також додали: “Що змінилося? У відносинах з Україною президент вчинив новий і очевидно важкий конституційний злочин: він поставив свої інтереси вище національних, чинячи тиск на іноземну державу, щоб нашкодити політичному супротивникові. Для цього він, очевидно, злочинно використовував гроші платників податків. Він показав, що готовий зробити практично все, щоб добитися переобрання”.
Як писав УНН раніше, німецькі ЗМІ відреагували на розшифровку розмови між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським та відзначили репліки, де висловлювалася критика у сторону німецького канцлера Ангели Меркель.