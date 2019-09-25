The New York Times: Трамп в отношениях с Украиной совершил тяжкое конституционное преступление

“Импичмент — это не уголовный процесс, в котором судья и присяжные выносят решение на основе происходящего в зале суда. Конституционный стандарт для импичмента намеренно расплывчат. Решение о запуске этой процедуры всегда было смесью закона, политики и общественного мнения. Именно поэтому долгое время считалось, что демократы совершат ошибку, если начнут процесс импичмента президента Трампа даже при том, что он, очевидно, не соответствовал должности... Многие демократы в Палате это понимали... И были правы, отвергая призывы (к импичменту)... Теперь же они справедливо меняют свою точку зрения...”, — отмечает издание.

Журналисты также добавили: “Что изменилось? В отношениях с Украиной президент совершил новое и очевидно тяжкое конституционное преступление: он поставил свои интересы выше национальных, оказывая давление на иностранное государство, чтобы навредить политическому противнику. Для этого он, очевидно, преступно использовал деньги налогоплательщиков. Он показал, что готов сделать практически все, чтобы добиться переизбрания”.

Как писал УНН ранее, немецкие СМИ отреагировали на расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и отметили реплики, где высказывалась критика в сторону немецкого канцлера Ангелы Меркель.