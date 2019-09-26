У Конгресі США засудили Трампа за відмову надати скаргу на розмову із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Палата представників Конгресу США підтримала у вівторок резолюцію, яка засуджує президента США Дональда Трампа за відмову передати виконавчій гілці влади копію скарги неназваного співробітника американських спецслужб, який підняв тривогу через його бесіду з українським колегою Володимиром Зеленським. Засідання нижньої палати транслював в середу телеканал C-Span, передає УНН.
Резолюція, яка не має ніякої юридично зобов’язуючої сили, були прийнята незважаючи на те, що зі скаргою в результаті все ж дали ознайомитися членам Спецкомітету з розвідки Палати представників і Сенату. Оригінал був доставлений в будівлю Капітолію, де його змогли вивчити голови Спецкомітету Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія) і Річард Берр (республіканець від штату Північна Кароліна), а також деякі інші законодавці.
Проте копія документа не була оприлюднена і передана Конгресу. У зв’язку з цим конгресмени прийняли рішення засудити “безпрецедентні і вкрай недоречні спроби” поставити під сумнів довіру до інформатору. Вони також закликали оприлюднити текст скарги.
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Шифф назвав відомості, що містяться в скарзі такими, що викликають “крайнє занепокоєння”.
“Я також дійшов висновку, що вони викликають велику довіру”, — цитує його слова агентство Reuters.
Раніше Трамп на пресконференції в Нью-Йорку, де в ці дні проходять загальнополітичні дебати 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, заявив про те, що інформатор не мав повноцінної інформації на рахунок бесіди із Зеленським.
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Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.