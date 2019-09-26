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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Конгрессе США осудили Трампа за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Палата представителей Конгресса США поддержала во вторник резолюцию, осуждающую президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который, собственно, и поднял тревогу из-за беседы Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Заседание нижней палаты транслировал в среду телеканал C-Span, передает УНН.

В Конгрессе США осудили Трампа за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

Резолюция, которая не имеет никакой юридически обязывающей силы, была принята несмотря на то, что с жалобой в итоге все же дали ознакомиться членам Спецкомитета по разведке Палаты представителей и Сената. Оригинал был доставлен в здание Капитолия, где его смогли изучить председателя Спецкомитета Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), а также некоторые другие законодатели.

Однако копия документа не была обнародована и передана в Конгресс. В связи с этим конгрессмены приняли решение осудить “беспрецедентные и крайне неуместны попытки” поставить под сомнение доверие к информатору. Они также призвали обнародовать текст жалобы.

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Шифф назвал сведения, содержащиеся в жалобе вызывающими “крайнюю обеспокоенность”.

“Я также пришел к выводу, что они вызывают большое доверие”, — цитирует его слова агентство Reuters.

Ранее Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические дебаты 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о том, что источник не имел полноценной информации на счет беседы с Зеленским.

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Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

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