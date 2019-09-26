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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

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Текст скарги інформатора на розмову Трампа із Зеленським розсекречено — ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб, який підняв тривогу через бесіди президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським, розсекречений. Про це повідомила в середу газета The Hill з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, передає УНН

Текст скарги інформатора на розмову Трампа із Зеленським розсекречено — ЗМІ

За даними джерела, процес зняття грифу секретності з документа зараз завершено, проте поки залишається незрозумілим, коли текст скарги буде оприлюднено. Крім того, джерело підкреслило, що з документа при публікації, як очікується, буде вилучена деяка інформація.

Ці дані по суті підтвердив і член спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу Кріс Стюарт (республіканець від штату Юти). “Термінова новина: скарга інформатора була розсекречена. Закликаю всіх прочитати її”, — написав він у своєму Twitter, не уточнивши, звідки у нього з’явилася така інформація.

Як повідомила в свою чергу телекомпанія CNN з посиланням на три власних джерела, текст скарги може бути оприлюднений вже вранці в четвер за американським часом. “Так, вона була розсекречена з мінімальними вилученнями даних, але поки не оприлюднена”, — повідомив один з джерел. “Ми очікуємо, що це станеться вранці”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Автор скарги на Трампа виступить у Конгресі лише в супроводі адвоката — CNN

Раніше зі скаргою дали ознайомитися членам Спецкомітету з розвідки Палати представників і Сенату. Оригінал був доставлений в будівлю Капітолію, де його змогли вивчити голови Спецкомітету Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія) і Річард Берр (республіканець від штату Північна Кароліна), а також деякі інші законодавці. Проте сам текст документа поки не був оприлюднений і переданий Конгресу. Палата представників також прийняла в середу резолюцію, яка не має ніякої юридично зобов’язуючої сили, із закликом надати текст скарги законодавчої гілки влади.

Демократ Шифф, ознайомившись з документом, назвав відомості, що містяться в ньому такими, що викликають “крайнє занепокоєння”. При цьому багато республіканців, які бачили текст скарги, поставилися до неї спокійно і заявили, що не заперечують проти її оприлюднення. Вони переконані, що містяться в ній відомості не здатні більш-менш нашкодити президенту США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більшість в Палаті представників Конгресу підтримує процедуру імпічменту Трампа

Раніше Трамп на прес-конференції в Нью-Йорку, де в ці дні проходять загальнополітичні дебати 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, заявив про те, що інформатор не мав повноцінної інформації на рахунок бесіди із Зеленським.

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