Технологиями противодействия вражеским MESH-сетям год никто не занимался — «Флэш»

В ВСУ в течение года системно не занимались технологиями противодействия вражеским MESH-сетям, на которых работают реактивные "шахеды". Об этом заявил советник Президента Украины Сергей ("Флеш") Бескрестнов, сообщает УНН.

Детали

По его словам, за это время "никто не закрыл столицу средствами РЭБ, наблюдая, как враг развивает эту технологию".

В результате сейчас мы получаем удары реактивными "шахедами" под управлением MESH и пытаемся новой командой РЭБ срочно что-то делать - отметил Бескрестнов.

Напомним

Сергей Бескрестнов прогнозирует массированные удары РФ по системам Киева этой зимой. Он призвал рассмотреть эвакуацию гражданских и предупредил о нехватке Patriot.

рф запускает по Украине более 2500 реактивных "Шахедов" с заводов - "Флэш"