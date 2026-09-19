Технологіями протидії ворожим MESH-мережам рік ніхто не займався - "Флеш"
Київ • УНН
Сергій Бескрестнов заявив, що ЗСУ рік системно не розвивали РЕБ проти MESH-мереж. Тепер рф атакує Київ реактивними "шахедами".
У ЗСУ протягом року не займалися системно технологіями протидії ворожим MESH-мережам, на яких працюють реактивні "шахеди". Про це заявив радник Президента України Сергій ("Флеш") Бескрестнов, повідомляє УНН.
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За його словами, за цей час "ніхто не закрив столицю засобами РЕБ, спостерігаючи як ворог розвиває цю технологію".
Як результат, зараз ми отримуємо удари реактивними "шахедами" під управлінням MESH та намагаємось новою РЕБ командою екстрено щось робити
Нагадаємо
Сергій Бескрестнов прогнозує масовані удари РФ по системах Києва цієї зими. Він закликав розглянути евакуацію цивільних і попередив про нестачу Patriot.
рф запускає по Україні понад 2500 реактивних "Шахедів" з заводів - "Флеш"30.08.26, 12:09 • 5427 переглядiв