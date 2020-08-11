Технологический рывок за пару суток: белорусы рассказали, как живут без связи

"За эти несколько дней белорусы сделали большой технологический рывок вперед, потому что раньше proxy, VPN - это была такая вещь, которую знали только технари. Вчера и позавчера почти никого из Беларуси в социальных сетях не было, потому что люди просто не могли туда попасть, но я наблюдаю, что сегодня люди начали уже возвращаться в социальные сети, потому что они уже научились ставить себе необходимые программы. Как выглядит ситуация - заблокирован весь внешний интернет, поэтому невозможно попасть на сайты - украинские, российские, на все сайты которые находятся за рубежом - это социальные сети, почта и т.д. Вчера были перебои с мобильной связью, ее постоянно блокируют. Причем есть много случаев, когда блокируют СИМ-карты конкретных журналистов", - рассказал собеседник УНН.

По его словам, в частности, такой блокировке подвергались и некоторые журналисты БАЖ.

В целом говоря о ситуации с акциями протеста, Горецкий сообщил о задержании множества журналистов, отметив при этом, что местонахождение части задержанных до сих пор остается неизвестным.

"Много задержанных журналистов. Вчера и позавчера журналистов задерживали и на акциях, и после акций... Кого-то отпустили, кого-то - нет, кого-то судят, или уже осудили. Что касается конкретно Минска, то мы, к сожалению, не можем добиться никакой информации от МВД о том, куда их повезли, что с ними. Некоторых коллег задержали еще в воскресенье - сейчас вторник, адвокаты по судам пишут заявления, но так и не известно, где наши коллеги", - сказал он.

Стоит также отметить, что на фоне массовой блокировки связи в Республике активно развиваются Telegram-каналы в качестве средства передачи информации при нападениях и задержаниях. В частности, журналисты сигнализируют правозащитникам. Кроме того, людей, которые живут на нижних этажах домов, призывают открывать доступ к своему WiFi. Также, согласно собеседникам УНН в Республике, журналисты иногда просят местных жителей воспользоваться их стационарными телефонными аппаратами для того, чтобы сообщить новость с места событий.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.