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Технологічний ривок за пару діб: білоруси розповіли, як живуть без зв'язку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Жителі Республіки Білорусь на тлі масового відключення зв'язку після протестів, за пару діб освоїли у використанні проксі-сервера і VPN. Про це в коментарі УНН розповів заступник голови Білоруської асоціації журналістів Борис Горецький.

"За ці кілька діб білоруси зробили великий технологічний ривок вперед, тому що раніше proxy, VPN - це була така річ, яку знали тільки технарі. Вчора і позавчора майже нікого з Білорусі в соціальних мережах не було, тому що люди просто не могли туди потрапити, але я спостерігаю, що сьогодні люди почали вже повертатися в соціальні мережі, тому що вони вже навчилися ставити собі необхідні програми. Як виглядає ситуація - заблокований весь зовнішній інтернет, через це неможливо потрапити на сайти - українські, російські, на всі сайти які перебувають за кордоном - це соціальні мережі, пошта і т.д. Вчора були перебої з мобільним зв'язком, його постійно блокують. Причому є багато випадків, коли блокують СІМ-карти конкретних журналістів", - розповів співрозмовник УНН.

За його словами, зокрема, таким блокуванням піддавалися і деякі журналісти БАЖ.

В цілому говорячи про ситуацію з акціями протесту, Горецький повідомив про затримання безлічі журналістів, зазначивши при цьому, що місцезнаходження частини затриманих досі залишається невідомим.

"Багато затриманих журналістів. Вчора і позавчора журналістів затримували і на акціях, і після акцій... Когось відпустили, когось - ні, когось судять, або вже засудили. Що стосується конкретно Мінська, то ми, на жаль, не можемо домогтися ніякої інформації від МВС про те, куди їх повезли, що з ними. Деяких колег затримали ще в неділю - зараз вівторок, адвокати по судах пишуть заяви, але так і не відомо, де наші колеги", - сказав він.

Варто також відзначити, що на тлі масової блокування зв'язку в Республіці активно розвиваються Telegram-канали в якості засобу передачі інформації при нападах та затриманнях. Зокрема, журналісти сигналізують правозахисникам. Крім того, людей, які живуть на нижніх поверхах будинків, закликають відкривати доступ до свого WiFi. Також, згідно з співрозмовникам УНН в Республіці, журналісти іноді просять місцевих жителів скористатися їх стаціонарними телефонними апаратами для того, щоб повідомити новину з місця подій.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з яким переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестуючих з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притіцького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

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