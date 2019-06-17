Сегодня Тегеран объявит о планах сокращения соблюдения ядерной сделки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Власти Ирана в понедельник, 17 июня, должна объявить о следующих действиях относительно процесса сокращения соблюдения международного ядерного договора, от которого США отказались в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой Reuters.
Как отмечает издание, сегодня организация по атомной энергии Ирана в комплексе Arak Heavy Water "объявит о подготовительных шагах, которые будут приняты для дальнейшего снижения обязательств власти страны в рамках ядерной сделки", - говорится в сообщении.
Напомним, Иран пообещал "отправить на дно" корабли США в случае их "первой ошибки", добавив при этом, что им будет достаточно использовать "всего две ракеты, свою новую секретное оружие".
В начале июня Дональд Трамп сообщил, что США пытаются предотвратить появление у Ирана ядерного оружия.