Сегодня Тегеран объявит о планах сокращения соблюдения ядерной сделки

Как отмечает издание, сегодня организация по атомной энергии Ирана в комплексе Arak Heavy Water "объявит о подготовительных шагах, которые будут приняты для дальнейшего снижения обязательств власти страны в рамках ядерной сделки", - говорится в сообщении.

Напомним, Иран пообещал "отправить на дно" корабли США в случае их "первой ошибки", добавив при этом, что им будет достаточно использовать "всего две ракеты, свою новую секретное оружие".

В начале июня Дональд Трамп сообщил, что США пытаются предотвратить появление у Ирана ядерного оружия.