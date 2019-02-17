Іран представив новий підводний човен з крилатими ракетами

Презентація човна відбулася в період зростання напруженості з її ворогами – США і Ізраїлем.

"З цього моменту моїм розпорядженням підводний човен Fateh Conqueror приєднується до військово-морських сил Ірану", - сказав Рухані на церемонії, яку транслював іранський телеканал Press TV.

Підводний човен Fateh Conqueror важить 600 тонн. На його борту найсучасніша зброя, включаючи торпеди, військово-морські міни та крилаті ракети, які можуть бути запущені з-під води.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф звинуватив Ізраїль в прагненні до війни і попередив, що його поведінка і поведінка Сполучених Штатів збільшує шанси зіткнення в регіоні.