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Іран представив новий підводний човен з крилатими ракетами

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент Ірану Хасан Рухані провів церемонію відкриття нового підводного човна, побудованого в Ірані і озброєного крилатими ракетами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Презентація човна відбулася в період зростання напруженості з її ворогами – США і Ізраїлем.

"З цього моменту моїм розпорядженням підводний човен Fateh Conqueror приєднується до військово-морських сил Ірану", - сказав Рухані на церемонії, яку транслював іранський телеканал Press TV.

Підводний човен Fateh Conqueror важить 600 тонн. На його борту найсучасніша зброя, включаючи торпеди, військово-морські міни та крилаті ракети, які можуть бути запущені з-під води.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф звинуватив Ізраїль в прагненні до війни і попередив, що його поведінка і поведінка Сполучених Штатів збільшує шанси зіткнення в регіоні.

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