Іран представив новий підводний човен з крилатими ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент Ірану Хасан Рухані провів церемонію відкриття нового підводного човна, побудованого в Ірані і озброєного крилатими ракетами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Презентація човна відбулася в період зростання напруженості з її ворогами – США і Ізраїлем.
"З цього моменту моїм розпорядженням підводний човен Fateh Conqueror приєднується до військово-морських сил Ірану", - сказав Рухані на церемонії, яку транслював іранський телеканал Press TV.
Підводний човен Fateh Conqueror важить 600 тонн. На його борту найсучасніша зброя, включаючи торпеди, військово-морські міни та крилаті ракети, які можуть бути запущені з-під води.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф звинуватив Ізраїль в прагненні до війни і попередив, що його поведінка і поведінка Сполучених Штатів збільшує шанси зіткнення в регіоні.