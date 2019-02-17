Глава МЗС Ірану звинуватив Ізраїль в прагненні війни

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф звинуватив Ізраїль в прагненні до війни і попередив, що його поведінка і поведінка Сполучених Штатів збільшує шанси зіткнення в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.