Глава МЗС Ірану звинуватив Ізраїль в прагненні війни
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф звинуватив Ізраїль в прагненні до війни і попередив, що його поведінка і поведінка Сполучених Штатів збільшує шанси зіткнення в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Таку заяву глава МЗС Ірану зробив, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Ризик війни великий. Ризик буде ще більше, якщо ви продовжите закривати очі на серйозні порушення міжнародного права", - цитує Заріфа Reuters.
При цьому Заріф запевнив, що Іран прихильний ядерної угоді 2015 року. За його словами, Франція, Великобританія і Німеччина недостатньо роблять для того, щоб Тегеран отримав економічні вигоди від цієї угоди.
Нагадаємо, Ізраїль заради запобігання військового закріплення Ірану в Сирії готовий нарощувати атаки на іранські об’єкти в сусідній країні. З такою заявою виступив під час відвідування північних районів єврейської держави прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.