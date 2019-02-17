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Глава МЗС Ірану звинуватив Ізраїль в прагненні війни

Київ • УНН

 • 8763 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф звинуватив Ізраїль в прагненні до війни і попередив, що його поведінка і поведінка Сполучених Штатів збільшує шанси зіткнення в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Таку заяву глава МЗС Ірану зробив, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ризик війни великий. Ризик буде ще більше, якщо ви продовжите закривати очі на серйозні порушення міжнародного права", - цитує Заріфа Reuters.

При цьому Заріф запевнив, що Іран прихильний ядерної угоді 2015 року. За його словами, Франція, Великобританія і Німеччина недостатньо роблять для того, щоб Тегеран отримав економічні вигоди від цієї угоди.

Нагадаємо, Ізраїль заради запобігання військового закріплення Ірану в Сирії готовий нарощувати атаки на іранські об’єкти в сусідній країні. З такою заявою виступив під час відвідування північних районів єврейської держави прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

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