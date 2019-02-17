Глава МИД Ирана обвинил Израиль в стремлении к войне
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Такое заявление глава МИД Ирана сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Риск войны велик. Риск будет еще больше, если вы продолжите закрывать глаза на серьезные нарушения международного права", — цитирует Зарифа агентство Reuters.
При этом Зариф заверил, что Иран привержен ядерной сделке 2015 года. По его словам, Франция, Великобритания и Германия недостаточно делают для того, чтобы Тегеран получил экономические выгоды от этого соглашения.
Напомним, Израиль ради предотвращения военного закрепления Ирана в Сирии готов наращивать атаки на иранские объекты в соседней стране. С таким заявлением выступил во время посещения северных районов еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.