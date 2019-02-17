Иран представил новую подводную лодку с крылатыми ракетами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Ирана Рухани провел церемонию открытия новой подводной лодки, построенной в Иране и вооруженной крылатыми ракетами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Презентация лодки произошла в период роста напряженности с ее врагами - США и Израилем.
"С этого момента моим распоряжением подводная лодка Fateh Conqueror присоединяется к военно-морским силам Ирана", - сказал Рухани на церемонии, которую транслировал иранский телеканал Press TV.
Подводная лодка Fateh Conqueror весит 600 тонн. На его борту есть современное оружие, включая торпеды, военно-морские мины и крылатые ракеты, которые могут быть запущены из-под воды.
Напомним, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.