Іран пообіцяв "відправити на дно" кораблі США в разі їх "першої помилки"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Радник командувача Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Мортеза Корбані пригрозив Сполученим Штатам “відправити на дно” Перської затоки їх авіаносці разом в екіпажами і літаками у разі, якщо ті “зроблять свою першу помилку”. Слова Корбані наводить телеканал Al-Mayadeen, пише УНН.
За його словами, Іран може зробити це, використовуючи “всього дві ракети, свою нову секретну зброю”. Що саме це за зброя, він не уточнив. “Мудрі американці і досвідчені лідери не дозволять екстремістським елементам вступити у війну з Іраном”, — додав радник.
У свою чергу міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що рішення Сполучених Штатів відправити додатково на Близький Схід 1,5 тисячі військовослужбовців “становить загрозу для міжнародного миру”. Рішення було прийнято на тлі зростаючого напруження у відносинах США і Ірану. Президент США наголошував, що відправкою додаткових сил Вашингтон хоче захистити військових, які вже перебувають в регіоні.
Раніше стало відомо, що для стримування Ірану США продадуть його сусідам зброї на понад 8 млрд доларів.