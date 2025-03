Для стримування Ірану США продадуть його сусідам зброї на понад 8 млрд доларів

Він прийняв рішення скористатися надзвичайним правом з метою завершити в обхід американських законодавців процес укладення “22 угод на продаж озброєнь Йорданії, ОАЕ і Саудівської Аравії на загальну суму в 8,1 млрд доларів для стримування агресії Ірану і нарощування потенціалу самооборони партнерів”. “Ці продажі будуть підтримувати наших союзників, зміцнювати стабільність на Близькому Сході і допомагати цим країнам стримувати і захищатися від Ісламської Республіки Іран”, — стверджував дипломат.

Аргументуючи своє рішення, він підкреслив: “Затримка цих поставок може призвести до погіршення стану систем (озброєнь) і відсутності необхідних деталей і технічного обслуговування, що може створити серйозні проблеми в період зростаючої нестабільності в регіоні”. За версією Помпео, дані “проблеми національної безпеки поглиблювалися багатомісячною затримкою з боку Конгресу в справі задоволення цих критично важливих потреб”. Така ситуація, вважає глава Держдепартаменту, ставила під сумнів надійність Вашингтона в якості постачальника озброєнь, “створюючи можливості для супротивників США”.

We presented some of these sales almost 18 months ago to Congress, but it has failed to act. The U.S. is, and must remain, a reliable security partner in the Gulf and to our allies around the world. It’s fundamental to our national security.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 мая 2019 г.

Так, США продадуть ОАЕ 20 розвідувальних безпілотних літальних апаратів RQ-21A Blackjack за 80 млн доларів. Крім того, наголошується в документі, Абу-Дабі отримає 331 керовану ракету до протитанкових комплексів Javelin за 102 млн доларів, а також 20 004 ракети з лазерним наведенням APKWS II за 900 млн доларів. Інструктори Корпусу морської піхоти США також проведуть підготовку військовослужбовців ОАЕ за 100 млн.

У свою чергу США проведуть технічне обслуговування, ремонт і модернізацію придбаних раніше Саудівською Аравією американських літальних апаратів майже на 3 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує укласти угоду про зброю з Саудівською Аравією в обхід Конгресу.