Для сдерживания Ирана США продадут его соседям оружия на более 8 млрд долларов

Он принял решение воспользоваться чрезвычайным правом с целью завершить в обход американских законодателей процесс заключения “22 сделок на продажу вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в 8,1 млрд долларов для сдерживания агрессии Ирана и наращивания потенциала самообороны партнеров”. “Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживать и защищаться от Исламской Республики Иран”, — утверждал дипломат.

Аргументируя свое решение, он подчеркнул: “Задержка этих поставок может привести к ухудшению состояния систем (вооружений) и отсутствию необходимых деталей и технического обслуживания, что может создать серьезные проблемы в период растущей нестабильности в регионе”. По версии Помпео, данные “проблемы национальной безопасности усугублялись многомесячной задержкой со стороны Конгресса в деле удовлетворения этих критически важных потребностей”. Такая ситуация, полагает глава Госдепартамента, ставила под сомнение надежность Вашингтона в качестве поставщика вооружений, “создавая возможности для противников США”.

We presented some of these sales almost 18 months ago to Congress, but it has failed to act. The US is, and must remain, a reliable security partner in the Gulf and to our allies around the world. It’s fundamental to our national security.

Так, США продадут ОАЭ 20 разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-21A Blackjack за 80 млн долларов. Кроме того, отмечается в документе, Абу-Даби получит 331 управляемую ракету к противотанковым комплексам Javelin за 102 млн долларов, а также 20 004 ракеты с лазерным наведением APKWS II за 900 млн долларов. Инструкторы Корпуса морской пехоты США также проведут подготовку военнослужащих ОАЭ за 100 млн.

В свою очередь США проведут техническое обслуживание, ремонт и модернизацию приобретенных ранее Саудовской Аравией американских летательных аппаратов почти на 3 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует заключить соглашение об оружии с Саудовской Аравией в обход Конгресса.