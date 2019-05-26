Иран пообещал "отправить на дно" корабли США в случае их "первой ошибки"

По его словам, Иран может сделать это, используя “всего две ракеты, свое новое секретное оружие”. Что именно это за оружие, он не уточнил. “Мудрые американцы и опытные лидеры не позволят экстремистским элементам вступить в войну с Ираном”, — добавил советник.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение Соединенных Штатов отправить дополнительно на Ближний Восток 1,5 тысячи военнослужащих “представляет угрозу для международного мира”. Решение было принято на фоне усиливающегося напряжения в отношениях США и Ирана. Президент США отмечал, что отправкой дополнительных сил Вашингтон хочет защитить военных, уже находящихся в регионе.

Ранее стало известно, что для сдерживания Ирана США продадут его соседям оружия на более 8 млрд долларов.