Иран пообещал "отправить на дно" корабли США в случае их "первой ошибки"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 7789 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 33360 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53701 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 69762 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118548 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110613 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137054 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144511 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Иран пообещал "отправить на дно" корабли США в случае их "первой ошибки"

Иран пообещал "отправить на дно" корабли США в случае их "первой ошибки"

Киев  •  УНН

 • 11491 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани пригрозил Соединенным Штатам “отправить на дно” Персидского залива их авианосцы вместе в экипажами и самолетами в случае, если те “совершат свою первую ошибку”. Слова Корбани приводит телеканал Al-Mayadeen, пишет УНН.

По его словам, Иран может сделать это, используя “всего две ракеты, свое новое секретное оружие”. Что именно это за оружие, он не уточнил. “Мудрые американцы и опытные лидеры не позволят экстремистским элементам вступить в войну с Ираном”, — добавил советник.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение Соединенных Штатов отправить дополнительно на Ближний Восток 1,5 тысячи военнослужащих “представляет угрозу для международного мира”. Решение было принято на фоне усиливающегося напряжения в отношениях США и Ирана. Президент США отмечал, что отправкой дополнительных сил Вашингтон хочет защитить военных, уже находящихся в регионе.

Ранее стало известно, что для сдерживания Ирана США продадут его соседям оружия на более 8 млрд долларов.

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