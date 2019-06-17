Сьогодні Тегеран оголосить про плани скорочення дотримання ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Влада Ірану у понеділок, 17 червня, повинна оголосити про наступні дії стосовно процесу скорочення дотримання міжнародного ядерного договору, від якого США відмовилися в минулому році. Про це повідомляє УНН із посиланням Reuters.
Як зазначає видання, сьогодні організація з атомної енергії Ірану у комплексі Arak Heavy Water "оголосить про підготовчі кроки, що будуть вжиті для подальшого зниження зобов'язань влади країни в рамках ядерної угоди", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Іран пообіцяв "відправити на дно" кораблі США в разі їх "першої помилки", додавши при цьому, що їм буде достатньо використати “всього дві ракети, свою нову секретну зброю”.
На початку червня Дональд Трамп повідомив, що США намагаються запобігти появі у Ірану ядерної зброї.