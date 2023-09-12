Течет крыша, разрушается фасад: директор одесского театра юного зрителя о долгожданном ремонте, которого не было 30 лет

Детали

Директор ТЮЗа уточнила, что в здании театра, которое является памятником архитектуры, протекает кровля и потолок, фасад — в трещинах. Последний раз капитальный ремонт проводили более 30 лет назад — в 1989 году, добавила Бурлай-Питерова.

«В театре во многих участках протекает крыша, которую мы уже 6 лет подряд «латаем» за собственный счет. В результате этого разрушаются и фасад, и внутренние помещения.

Последний капремонт делался примерно 25-30 лет назад. В 2020 году был изготовлен проект на ремонт кровли, крыши и фасада. Ремонтные работы должны были начать за два дня до полномасштабного вторжения, однако не сложилось», - рассказала Бурлай-Питерова.

Несмотря на существующие проблемы театр продолжает работать, говорит директор ТЮЗа.

«С первых дней войны мы работаем в разных форматах, онлайн и офлайн. Имеем опыт игры спектаклей в бомбоубежищах, паркингах, укрытиях. Мы принимаем много переселенцев - за 1,5 года более 17 тыс. переселенцев увидели наши спектакли.

Полтора года мы оказываем свое культурное сопротивление, волонтерим, донатим на ВСУ. Ставим новые спектакли, принимаем зрителей разных возрастных категорий», - добавила Бурлай-Питерова.

Напомним, на днях глава Одесской ОГА Олег Кипер дал поручение отремонтировать одесский театр юного зрителя.