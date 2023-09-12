Тече дах, руйнується фасад: директор одеського театру юного глядача про довгоочікуваний ремонт, якого не було 30 років

Деталі

Директорка ТЮГу уточнила, що у будівлі театру, яка є пам’яткою архітектури, протікає покрівля та стеля, фасад — у тріщинах. Востаннє капітальний ремонт проводили понад 30 років тому — у 1989 році, додала Бурлай-Пітерова.

«У театрі в багатьох ділянках протікає дах, який ми вже 6 років поспіль «латаємо» за власний рахунок. В результаті цього руйнуються і фасад, і внутрішні приміщення.

Останній капремонт робився приблизно 25-30 років тому. В 2020 році був виготовлений проєкт на ремонт покрівлі, даху та фасаду. Ремонтні роботи мали розпочати за два дні до повномасштабного вторгнення, однак не склалося», - розповіла Бурлай-Пітерова.

Попри існуючі проблеми театр продовжує працювати, каже директорка ТЮГу.

«З перших днів війни ми працюємо у різних форматах, онлайн і офлайн. Маємо досвід гри вистав у бомбосховищах, паркінгах, укриттях. Ми приймаємо багато переселенців - за 1,5 року понад 17 тис. переселенців побачили наші вистави.

Півтора року ми чинимо свій культурний спротив, волонтеримо, донатимо на ЗСУ. Ставимо нові вистави, приймаємо глядачів різних вікових категорій», - додала Бурлай-Пітерова.

Нагадаємо, днями очільник Одеської ОВА Олег Кіпер дав доручення відремонтувати одеський театр юного глядача.