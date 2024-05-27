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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 08:13  •  16715 просмотра

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Военный эксперт высказался об идее разыгрывать бронь в лотерею.

Своей идеей о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев плюет на Конституцию Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Иван Якубец.

Гетманцев в комментарии журналистам отметил, что будет справедливым, если бронь от мобилизации будут разыгрывать в лотерею. Несмотря на видео, Гетманцев попытался оправдаться, что не говорил такого, и обвинить СМИ во лжи.

"Как я могу эту чушь комментировать? Комментировать то, что народный депутат Украины плюет и пренебрегает Конституцией Украины? Что это за депутат? Это враг Украины. Дерзкий враг Украины. Его идею можно перефразировать так: Конституцию Украины можно не выполнять, надо только в лотерею сыграть, пин-понг бросить и все. Идиот, честное слово", - сказал Якубец.

Он убежден, что идею Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею не воспримет не только экспертная среда, но и военные, которые сейчас защищают Украину от российских оккупантов. Такая идея Гетманцева может понравиться разве что тем, кто не желает защищать страну, убежден Якубец.

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали. А те, кто в тылу, - это поддержка их нежелания идти в армию. Поддержка народного депутата всех тех, кто не желает призываться, идти в ВСУ защищать Украину", - отметил военный эксперт.

Напомним

Члены комитета по вопросам национальной безопасности резко раскритиковали предложенную Даниилом Гетманцевым идею проведения лотереи для мобилизационных бронирований, назвав ее полной ерундой, которая не будет поддержана.

Пользователи социальных сравнили идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею с фильмом "Голодные игры".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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