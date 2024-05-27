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"Ті, хто на фронті, вони б його на шматки порізали": військовий експерт про ідею Гетманцева розігрувати бронь у лотерею

"Ті, хто на фронті, вони б його на шматки порізали": військовий експерт про ідею Гетманцева розігрувати бронь у лотерею

Київ • УНН

 • 79902 перегляди

Військовий експерт висловився про ідею розігрувати бронь у лотерею.

Своєю ідеєю про розіграш броні від мобілізації у лотерею голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев плює на Конституцію України. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив військовий експерт Іван Якубець.

Гетманцев у коментарі журналістам зазначив, що буде справедливим, якщо бронь від мобілізації розігруватимуть в лотерею. Попри відео, Гетманцев спробував виправдатися, що не казав такого, і звинуватити ЗМІ у брехні.

"Як я можу цю нісенітницю коментувати? Коментувати те, що народний депутат України плює і нехтує Конституцією України? Що це за депутат? Це ворог України. Зухвалий ворог України. Його ідею можна перефразувати так: Конституцію України можна не виконувати, треба тільки в лотерею зіграти, пін-понг кинути і все. Ідіот, чесне слово", - сказав Якубець.

Він переконаний, що ідею Гетманцева розігрувати бронь у лотерею не сприйме не лише експертне середовище, але й військові, які наразі захищають Україну від російських окупантів. Така ідея Гетманцева може сподобатися хіба що тим, хто не бажає захищати країну, переконаний Якубець.

"Ті, хто на фронті, вони б його на шматки порізали. А ті, хто в тилу, - це підтримка їхнього небажання іти в армію. Підтримка народного депутата всіх тих, хто не бажає призиватися, іти до ЗСУ захищати Україну", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо

Члени комітету з питань національної безпеки різко розкритикували запропоновану Данилом Гетьманцевим ідею проведення лотереї для мобілізаційних бронювань, назвавши її повною нісенітницею, яка не буде підтримана.

Користувачі соціальних порівняли ідею Гетманцева розігрувати бронь від мобілізації в лотерею з фільмом "Голодні ігри".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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