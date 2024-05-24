"Повна нісенітниця": у Комітеті Ради з нацбезпеки розкритикували ідею Гетманцева розігрувати бронь від мобілізації у лотерею

Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розкритикували ідею голови податкового комітету парламенту Данила Гетманцева розігрувати бронь від мобілізації у лотерею. Нардепи вважають це нісенітницею, пише УНН.

Гетманцев у коментарі журналістам зазначив, що буде справедливим, якщо бронь від мобілізації розігруватимуть в лотерею. Попри відео, Гетманцев спробував виправдатись, що не казав такого і звинуватити ЗМІ у брехні.

Для мене це повна нісенітниця. Я не розумію навіщо Данило (Гетманцев – ред.) таке пропонує. Напевно є якісь у нього думки по цьому питанню. Але я це підтримувати не буду. І на комітеті гадаю також (не підтримають – ред.), якщо це буде розглядатися - зазначив Касай.

Депутат переконаний, що українські військові також негативно поставляться ідеї розіграшу броні у лотерею.

І я впевнений, що, якщо це стане законопроєктом, ми це розглядати не будемо - додав Касай.

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський зазначив, що соціальну справедливість під час бронювання від мобілізації проблематично забезпечити і лотерея у цьому не допоможе.

Мова йде про те, що забезпечити соціальну справедливість в процесі бронювання досить проблематично, якщо можливо взагалі. Я б саме на цьому наголошував. Звичайно жодної лотереї у процесі бронювання бути не може – підкреслив він.

Додамо

Раніше Гетманцев заявив, що планує включити в свій законопроєкт про "клуб білого бізнесу" положення, що дозволяє податковим органам вирішувати, які підприємці можуть бронювати своїх співробітників, що викликає стурбованість з приводу корупційних ризиків і дискримінації щодо підприємств, що не входять в "клуб".

Економісти, опитані УНН, раніше вказували на те, що законопроєкт дискримінаційний - порушує презумпцію невинуватості, розділяючи без рішення суду бізнес в Україні на "білий" та порушників. Справжня його мета – не зменшення тиску на бізнес, а "кошмар" тих, хто не увійде до списку обраних. Крім того, наділення податківців правом самостійно вирішувати, хто може стати обраним, має ризик того, що таким чином будуть вестись побори з підприємців.

Можна тільки уявити, що буде, коли податківці ще й отримають право вирішувати, кому надавати право бронювати своїх співробітників, а кому ні. Особливо після того, як набрали чинності нові правила мобілізації.

Тому виникає запитання, чи не створить Гетманцев таким чином "клуб ухилянтів" в країні, а заодно й податківці поповнять список мільйонерів.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який пропонує створити "клуб білого бізнесу" зі спрощеними відносинами з податковими органами для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. На думку члена податкового комітету Ради Ніни Южаніної, "клуб білого бізнесу" розділить підприємців на своїх і чужих – одні матимуть преференції, а для інших діятиме закон.