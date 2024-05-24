"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки раскритиковали идею председателя налогового комитета парламента Даниила Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею. Нардепы считают это чушью, пишет УНН.

Гетманцев в комментарии журналистам отметил, что будет справедливым, если бронь от мобилизации будут разыгрывать в лотерею. Несмотря на видео, Гетманцев попытался оправдаться, что не говорил такого и обвинить СМИ во лжи.

Для меня это полная ерунда. Я не понимаю зачем Даниил (Гетманцев - ред.) такое предлагает. Наверняка есть какие-то у него мысли по этому вопросу. Но я это поддерживать не буду. И на комитете думаю также (не поддержат - ред.), если это будет рассматриваться - отметил Касай.

Депутат убежден, что украинские военные также негативно отнесутся к идее розыгрыша брони в лотерею.

И я уверен, что, если это станет законопроектом, мы это рассматривать не будем - добавил Касай.

Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федор Вениславский отметил, что социальную справедливость при бронировании от мобилизации проблематично обеспечить и лотерея в этом не поможет.

Речь идет о том, что обеспечить социальную справедливость в процессе бронирования достаточно проблематично, если возможно вообще. Я бы именно это подчеркивал. Конечно никакой лотереи в процессе бронирования быть не может - подчеркнул он.

Добавим

Ранее Гетманцев заявил, что планирует включить в свой законопроект о "клубе белого бизнеса" положение, позволяющее налоговым органам решать, какие предприниматели могут бронировать своих сотрудников, что вызывает обеспокоенность по поводу коррупционных рисков и дискриминации в отношении предприятий, не входящих в "клуб".

Экономисты, опрошенные УНН, ранее указывали на то, что законопроект дискриминационный - нарушает презумпцию невиновности, разделяя без решения суда бизнес в Украине на "белый" и нарушителей. Настоящая его цель - не уменьшение давления на бизнес, а "кошмар" тех, кто не войдет в список избранных. Кроме того, наделение налоговиков правом самостоятельно решать, кто может стать избранным, имеет риск того, что таким образом будут вестись поборы с предпринимателей.

Можно только представить, что будет, когда налоговики еще и получат право решать, кому предоставлять право бронировать своих сотрудников, а кому нет. Особенно после того, как вступили в силу новые правила мобилизации.

Поэтому возникает вопрос, не создаст ли Гетманцев таким образом "клуб уклонистов" в стране, а заодно и налоговики пополнят список миллионеров.

Напомним

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предлагает создать "клуб белого бизнеса" с упрощенными отношениями с налоговыми органами для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. По мнению члена налогового комитета Рады Нины Южаниной, "клуб белого бизнеса" разделит предпринимателей на своих и чужих - одни будут иметь преференции, а для других будет действовать закон.