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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 06:30  •  15895 просмотра

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Народные депутаты, в частности члены комитета по вопросам национальной безопасности резко раскритиковали предложенную Даниилом Гетманцевым идею проведения лотереи для мобилизационных бронирований, назвав ее полной ерундой, которая не будет поддержана.

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки раскритиковали идею председателя налогового комитета парламента Даниила Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею. Нардепы считают это чушью, пишет УНН.

Гетманцев в комментарии журналистам отметил, что будет справедливым, если бронь от мобилизации будут разыгрывать в лотерею. Несмотря на видео, Гетманцев попытался оправдаться, что не говорил такого и обвинить СМИ во лжи.

Для меня это полная ерунда. Я не понимаю зачем Даниил (Гетманцев - ред.) такое предлагает. Наверняка есть какие-то у него мысли по этому вопросу. Но я это поддерживать не буду. И на комитете думаю также (не поддержат - ред.), если это будет рассматриваться

- отметил Касай.

Депутат убежден, что украинские военные также негативно отнесутся к идее розыгрыша брони в лотерею. 

И я уверен, что, если это станет законопроектом, мы это рассматривать не будем

- добавил Касай.

Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федор Вениславский отметил, что социальную справедливость при бронировании от мобилизации проблематично обеспечить и лотерея в этом не поможет.

Речь идет о том, что обеспечить социальную справедливость в процессе бронирования достаточно проблематично, если возможно вообще. Я бы именно это подчеркивал. Конечно никакой лотереи в процессе бронирования быть не может

- подчеркнул он.

Добавим

Ранее Гетманцев заявил, что  планирует включить в свой законопроект о "клубе белого бизнеса" положение, позволяющее налоговым органам решать, какие предприниматели могут бронировать своих сотрудников, что вызывает обеспокоенность по поводу коррупционных рисков и дискриминации в отношении предприятий, не входящих в "клуб".

Экономисты, опрошенные УНН, ранее указывали на то, что законопроект дискриминационный - нарушает презумпцию невиновности, разделяя без решения суда бизнес в Украине на "белый" и нарушителей. Настоящая его цель - не уменьшение давления на бизнес, а "кошмар" тех, кто не войдет в список избранных. Кроме того, наделение налоговиков правом самостоятельно решать, кто может стать избранным, имеет риск того, что таким образом будут вестись поборы с предпринимателей.

Можно только представить, что будет, когда налоговики еще и получат право решать, кому предоставлять право бронировать своих сотрудников, а кому нет. Особенно после того, как вступили в силу новые правила мобилизации.

Поэтому возникает вопрос, не создаст ли Гетманцев таким образом "клуб уклонистов" в стране, а заодно и налоговики пополнят список миллионеров.

Напомним

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предлагает создать "клуб белого бизнеса" с упрощенными отношениями с налоговыми органами для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. По мнению члена налогового комитета Рады Нины Южаниной, "клуб белого бизнеса" разделит предпринимателей на своих и чужих - одни будут иметь преференции, а для других будет действовать закон. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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