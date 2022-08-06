Тайвань поднял в воздух авиацию в ответ на полеты 20 китайских самолетов

Детали

"Тайвань поднял реактивные самолеты в субботу, чтобы предупредить 20 китайских самолетов, в том числе 14, пересекших среднюю линию Тайваньского пролива", - пишет издание со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

Тайвань также обнаружил 14 китайских военных кораблей, совершавших действия вокруг Тайваньского пролива, говорится в заявлении министерства.

Министерство обороны Тайваня заявило также, что его военно-морские силы следят за военными кораблями Китая на восточном побережье.

Это произошло после того, как Тайвань обвинил китайские самолеты и корабли в проведении в субботу имитационных учений по нападению на его главный остров.

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявила, что в субботу продолжила проведение совместных морских и воздушных учений к северу, юго-западу и востоку от Тайваня, как и планировалось, сообщает Reuters. В заявлении говорится, что основное внимание уделяется тестированию возможностей системы наземных и морских атак.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что Китаю не следует брать в "заложники" переговоры по важным глобальным вопросам, таким как климатический кризис, после того, как Пекин разорвал контакты с Вашингтоном в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этой недели.

Дополнение

Китай проводит свои крупнейшие военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. В Пекине также заявили, что с субботы до 15 августа проведут учения с боевой стрельбой в южной части Желтого моря, расположенного между Китаем и Корейским полуостровом.

Тайвань указал, что Китай 4 августа выпустил 11 баллистических ракет в воды у его северо-восточного и юго-западного побережья, а официальные лица Японии заявили, что пять китайских ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.

Министерство обороны Тайваня сообщает, что во время учений китайские корабли и самолеты пересекают среднюю линию – это неформальная разделительная линия в Тайваньском проливе между материковым Китаем и Тайванем.

Китайские военные учения начались после противоречивого визита на остров главного демократа США Нэнси Пелоси.