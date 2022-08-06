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Тайвань підняв у повітря авіацію у відповідь на польоти 20 китайських літаків

Тайвань підняв у повітря авіацію у відповідь на польоти 20 китайських літаків

Київ • УНН

 • 128887 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Тайвань підняв у повітря реактивні літаки для попередження 20 китайських літаків поблизу, повідомило в суботу тайванське міністерство оборони, інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Тайвань підняв реактивні літаки в суботу, щоб попередити 20 китайських літаків, у тому числі 14, які перетнули середню лінію Тайванської протоки", - пише видання з посиланням на міністерство оборони Тайваню.

Тайвань також виявив 14 китайських військових кораблів, які здійснювали дії навколо Тайванської протоки, йдеться в заяві міністерства.

Міністерство оборони Тайваню заявило також, що його військово-морські сили стежать за військовими кораблями Китаю на східному узбережжі.

Це сталося після того, як Тайвань звинуватив китайські літаки та кораблі у проведенні в суботу імітаційних навчань щодо нападу на його головний острів.

Східна зона бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) заявила, що в суботу продовжила проведення спільних морських та повітряних навчань на північ, південний захід та схід від Тайваню, як і планувалося, повідомляє Reuters. У заяві йдеться, що основна увага приділяється тестуванню можливостей системи для наземних та морських атак.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у суботу, що Китаю не слід брати у "заручники" переговори з важливих глобальних питань, таких як кліматична криза, після того, як Пекін розірвав контакти з Вашингтоном у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань на початку цього тижня.

Доповнення

Китай проводить свої одні з найбільших військових навчань навколо Тайваню з 4 по 7 серпня. У Пекіні також заявили, що з суботи до 15 серпня проведуть навчання з бойовою стрільбою в південній частині Жовтого моря, розташованого між Китаєм і Корейським півостровом.

Тайвань вказав, що Китай 4 серпня випустив 11 балістичних ракет у води біля його північно-східного та південно-західного узбережжя, а офіційні особи Японії заявили, що п'ять китайських ракет впали у винятковій економічній зоні Японії.

Міністерство оборони Тайваню повідомляє, що під час навчань китайські кораблі та літаки перетинають середню лінію - це неформальна розділова лінія в Тайванській протоці між материковим Китаєм та Тайванем.

Китайські військові навчання почалися після суперечливого візиту на острів головного демократа США Ненсі Пелосі.

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