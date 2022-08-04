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Японія заявила, що китайські ракети впали у її економічній зоні

Японія заявила, що китайські ракети впали у її економічній зоні

Київ • УНН

 • 222202 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Японія в четвер заявила, що щонайменше п'ять балістичних ракет, випущених Китаєм у бік Тайваню, потрапили до її виняткової економічної зони в Японському морі, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони Японії Нобуо Кісі заявив, що це "перший випадок, коли балістична ракета, що належить китайським військовим, приземлилася у їхніх водах".

За повідомленням Kyodo News, Токіо висловив протест Пекіну через інциденти.

"Це серйозна проблема, яка стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей", - зауважив міністр.

Що передувало

Демонструючи силу проти поїздки спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, китайські військові в четвер запустили ракети поряд із самоврядним островом.

Ракетні сили Народно-визвольної армії Китаю запустили кілька типів звичайних ракет до кількох морських районів на схід від Тайваню, "точно вразивши цілі", заявила китайська армія.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І скасував зустріч із японським колегою в Камбоджі, де проходить саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі висловив "серйозну заклопотаність" з приводу великомасштабних військових навчань, що триваютьу Тайванській протоці.

Хаясі сказав міністрам закордонних справ АСЕАН, Південної Кореї та Китаю на спільній зустрічі, що Токіо очікує, що питання, пов'язані з Тайванем, будуть "вирішені мирним шляхом".

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