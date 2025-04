Тайвань заявив про запуск Китаєм балістичних ракет Dongfeng поблизу острова

Деталі

Як зазначається, запуски сталися, починаючи з 13:56 за місцевим часом (8:56 за Києвом), згідно з повідомленням Reuters.

Перед цим повідомлялося, що дві ракети були запущені Китаєм біля тайванських островів Мацу, що розташовані біля узбережжя Китаю, близько 14:00 за місцевим часом (9:00 за Києвом).

Вони були помічені спрямованими в напрямку зон проведення маневрів № 2 і № 3, раніше оголошених Китаєм, згідно з внутрішнім звітом служби безпеки Тайваню, який було переглянуто Reuters і підтверджено джерелом у службі безпеки.

Також раніше у четвер, за повідомленням китайських державних ЗМІ, Пекін провів навчання зі стрільбами дальнобійною артилерією в Тайванській протоці, зазначивши, що "очікуваних результатів було досягнуто".

Тайванський чиновник також заявив, що близько десяти кораблів ВМС Китаю ненадовго перетнули середню лінію — неофіційну лінію, що розділяє територіальні води Китаю і Тайваню, — перш ніж вони були відігнані тайванськими військово-морськими катерами. "Вони проникли всередину і були вигнані нами", - сказав він.

Тайвань також заявив, що в четвер вранці кілька літаків китайських ВПС кілька разів ненадовго перетнули середню лінію, що змусило Тайвань підняти реактивні літаки та розгорнути ракетні системи для відстеження їхнього руху.

На неперевіреному відео видно, як бойові ракети запускаються з Китаю у бік Тайваню. Журналісти AFP на прикордонному острові Пінтан бачили кілька невеликих снарядів, що злетіли в небо, за якими пішли клуби білого диму та гучні гуркітливі звуки.

#UPDATE The Chinese army launched projectiles into the Taiwan Strait on Thursday, @AFP journalists saw, as Beijing's military announced "long-range live ammunition firing" in the area.



Several projectiles blasted into the sky followed by plumes of smoke and booming sounds pic.twitter.com/4EDdQpJown

— AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Тайванське морське та портове бюро попередило судна, щоб вони не відвідували використовувані райони. Тайванська влада заявила, що навчання порушать роботу 18 міжнародних маршрутів через регіон польотної інформації (РПІ). За їх оцінками, це вплине на близько 900 польотів протягом трьох днів, на які заплановані навчання.

Доповнення

Опівдні за місцевим часом китайська державна телекомпанія CCTV оголосила про початок "важливих військових навчань та організованих бойових стрільб", які, як очікується, включатимуть ракетні випробування.

У повідомленнях про навчання вказано шість районів навколо Тайваня, із попередженнями для всіх кораблів та літаків уникати цих районів. Деякі з зон перетинаються з територіальними водами Тайваню та знаходяться поблизу ключових морських портів. Міністерство оборони Тайваню звинуватило Китай у фактичній блокаді.

Тайванські військові заявили, що "готуються до війни, не прагнучи війни", після того як у четвер китайські військові розпочали безпрецедентні чотириденні навчання з бойовими стрільбами недалеко від берегів Тайваню у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

VIDEO: Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China's closest points to Taiwan, in Fujian province on Thursday.



China has begun massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy Pelosi's visit to the self-ruled island pic.twitter.com/7czzPNQbNp

— AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Контекст

2 серпня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, 3 серпня покинула острів. Вона найбільш високопоставлена офіційна особа США, яка відвідала острів за більше ніж 25 років. Пелосі прибула туди попри застереження Китаю, який вважає острів своїм.

На тлі цього міноборони Китаю пообіцяло "цільові військові операції", а армія Китаю анонсувала військові навчання у шести районах навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.