Тайвань заявил о запуске Китаем баллистических ракет Dongfeng вблизи острова

Детали

Как отмечается, запуски произошли, начиная с 13:56 по местному времени (8:56 по Киеву), согласно сообщению Reuters.

Перед этим сообщалось, что две ракеты были запущены Китаем у тайваньских островов Мацу, расположенных у побережья Китая, около 14:00 по местному времени (9:00 по Киеву).

Они были замечены направленными в направлении зон проведения маневров № 2 и № 3, ранее объявленных Китаем, согласно внутреннему отчету службы безопасности Тайваня, который был пересмотрен Reuters и подтвержден источником в службе безопасности.

Также ранее в четверг, по сообщению китайских государственных СМИ, Пекин провел учения со стрельбами дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе, отметив, что "ожидаемые результаты были достигнуты".

Тайваньский чиновник также заявил, что около десяти кораблей ВМС Китая ненадолго пересекли среднюю линию — неофициальную линию, разделяющую территориальные воды Китая и Тайваня, — прежде чем они были отогнаны тайваньскими военно-морскими катерами. "Они проникли внутрь и были изгнаны нами", – сказал он.

Тайвань также заявил, что в четверг утром несколько самолетов китайских ВВС несколько раз ненадолго пересекли среднюю линию, что заставило Тайвань поднять реактивные самолеты и развернуть ракетные системы для отслеживания их движения.

На непроверенном видео видно, как боевые ракеты запускаются из Китая в сторону Тайваня. Журналисты AFP на пограничном острове Пинтан видели несколько взлетевших в небо небольших снарядов, за которыми последовали клубы белого дыма и громкие грохотящие звуки.

#UPDATE Китайская армия оплачивает проекты в Тайване Strait on Thursday, @AFP journalists saw, как Beijing's military announced "long-range live ammunition firing" в the



Several projectiles blasted in the sky followed by plumes of smoke and booming sounds pic.twitter.com/4EDdQpJown

—AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Тайваньское морское и портовое бюро предупредило суда, чтобы они не посещали используемые районы. Тайваньские власти заявили, что учения нарушат работу 18 международных маршрутов через регион полетной информации (РПИ). По их оценкам, это повлияет на около 900 полетов в течение трех дней, на которые запланированы учения.

Дополнение

В полдень по местному времени китайская государственная телекомпания CCTV объявила о начале "важных военных учений и организованных боевых стрельб", которые, как ожидается, будут включать ракетные испытания.

В сообщениях об учебе указано шесть районов вокруг Тайваня, с предупреждениями для всех кораблей и самолетов избегать этих районов. Некоторые из зон пересекаются с территориальными водами Тайваня и находятся вблизи ключевых морских портов. Министерство обороны Тайваня обвинило Китай в фактической блокаде.

Тайваньские военные заявили, что "готовятся к войне, не стремясь к войне", после того как в четверг китайские военные начали беспрецедентные четырехдневные учения с боевыми стрельбами недалеко от берегов Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

VIDEO: Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China's closest points to Taiwan, in Fujian province on Thursday.



China has begun massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy Pelosi's visit to the self-ruled island pic.twitter.com/7czzPNQbNp

— AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Дополнение

2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, 3 августа покинула остров. Она наиболее высокопоставленное официальное лицо США, посетившее остров за более чем 25 лет. Пелоси прибыла туда, несмотря на предостережения Китая, который считает остров своим.

На фоне этого минобороны Китая пообещало "целевые военные операции", а армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.