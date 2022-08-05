Китай припиняє співпрацю зі США з ключових питань

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Нові заходи відбулися після поїздки до Тайваню делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі.

Китай, який також оголосив про застосування санкцій проти Пелосі та її родини, розглядає цей візит як виклик його претензіям на суверенітет над Тайванем.

Сам керований острів вважає себе окремим від материка.

Про ці заходи оголосило міністерство закордонних справ Китаю в п'ятницю. У ньому сказано, що діалог між представниками оборони США та Китаю буде скасовано, а співпраця щодо повернення нелегальних мігрантів, зміни клімату та розслідування міжнародних злочинів буде призупинена.

Протягом останніх років дві великі держави підтримували теплі дипломатичні відносини щодо необхідності боротьби зі зміною клімату. На минулорічному кліматичному саміті в Глазго Китай пообіцяв «невідкладно» співпрацювати з США, щоб скоротити викиди.

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«Рішення про припинення співпраці було прийнято через те, що пані Пелосі відвідала Тайвань нехтуючи сильним спротивом і серйозними заявами Китаю», – йдеться в заяві китайського міністерства.

Він також звинуватив американську делегацію та Пелосі, яка є найвищим американським політиком, який відвідав острів за 25 років, у "кричущих провокаціях".

Нагадаємо

Білий дім викликав у четвер посла Китаю, щоб засудити ескалацію дій Пекіна проти Тайваню і підтвердити, що Сполучені Штати не хочуть кризи в регіоні.