Китай прекращает сотрудничество с США по ключевым вопросам

Детали

Новые мероприятия состоялись после поездки в Тайвань делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси.

Китай, также объявивший о применении санкций против Пелоси и ее семьи, рассматривает этот визит как вызов его претензиям к суверенитету над Тайванем.

Сам управляемый остров считает себя отдельным от материка.

Об этих мерах объявило МИД Китая в пятницу. В нем говорится, что диалог между представителями обороны США и Китая будет отменен, а сотрудничество по возвращению нелегальных мигрантов, изменению климата и расследованию международных преступлений будет приостановлено.

В последние годы два великих государства поддерживали теплые дипломатические отношения относительно необходимости борьбы с изменением климата. На прошлогоднем климатическом саммите в Глазго Китай пообещал «безотлагательно» сотрудничать с США, чтобы сократить выбросы.

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«Решение о прекращении сотрудничества было принято из-за того, что госпожа Пелоси посетила Тайвань пренебрегая сильным сопротивлением и серьезными заявлениями Китая», – говорится в заявлении китайского министерства.

Он также обвинил американскую делегацию и Пелоси, которая является самым высоким американским политиком, посетившим остров за 25 лет, в "вопиющих провокациях".

Напомним

Белый дом вызвал в четверг посла Китая, чтобы осудить эскалацию действий Пекина против Тайваня и подтвердить, что Соединенные Штаты не хотят кризиса в регионе.