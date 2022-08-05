Китай прекращает сотрудничество с США по ключевым вопросам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Китай прекращает сотрудничество с США в нескольких ключевых областях, включая изменение климата, военные переговоры и усилия по борьбе с международной преступностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Новые мероприятия состоялись после поездки в Тайвань делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси.
Китай, также объявивший о применении санкций против Пелоси и ее семьи, рассматривает этот визит как вызов его претензиям к суверенитету над Тайванем.
Сам управляемый остров считает себя отдельным от материка.
Об этих мерах объявило МИД Китая в пятницу. В нем говорится, что диалог между представителями обороны США и Китая будет отменен, а сотрудничество по возвращению нелегальных мигрантов, изменению климата и расследованию международных преступлений будет приостановлено.
В последние годы два великих государства поддерживали теплые дипломатические отношения относительно необходимости борьбы с изменением климата. На прошлогоднем климатическом саммите в Глазго Китай пообещал «безотлагательно» сотрудничать с США, чтобы сократить выбросы.
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«Решение о прекращении сотрудничества было принято из-за того, что госпожа Пелоси посетила Тайвань пренебрегая сильным сопротивлением и серьезными заявлениями Китая», – говорится в заявлении китайского министерства.
Он также обвинил американскую делегацию и Пелоси, которая является самым высоким американским политиком, посетившим остров за 25 лет, в "вопиющих провокациях".
Напомним
Белый дом вызвал в четверг посла Китая, чтобы осудить эскалацию действий Пекина против Тайваня и подтвердить, что Соединенные Штаты не хотят кризиса в регионе.