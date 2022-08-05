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Білий дім викликав посла Китаю на тлі напруги через Тайвань - WP

Білий дім викликав посла Китаю на тлі напруги через Тайвань - WP

Київ • УНН

 • 182730 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Білий дім викликав у четвер посла Китаю, щоб засудити ескалацію дій Пекіна проти Тайваню і підтвердити, що Сполучені Штати не хочуть кризи в регіоні, після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів, який цього тижня викликав різку ескалацію напруженості в Тайванській протоці, повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Цитата

"Після нічних дій Китаю ми викликали посла (Китайської Народної Республіки) Цинь Гана до Білого дому, щоб зробити демарш через провокаційні дії КНР. Ми засудили військові дії КНР, які безвідповідальні та суперечать нашій давній меті — підтримці миру та стабільності в Тайванській протоці", — заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі у коментарі виданню.

Демарш – це протест, поданий дипломатичними каналами.

Деталі

Білий дім також підтвердив Цинь, що хоче зберегти всі лінії зв'язку відкритими і нічого не змінилося в політиці Сполучених Штатів щодо політики одного Китаю. Але Білий дім також наголосив, що вважає дії Пекіна неприйнятними та відстоюватиме свої цінності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Зустріч, про яку раніше не повідомлялося, відбулася між Куртом Кемпбеллом, заступником помічника президента Байдена та координатором по Індо-Тихоокеанському регіону, і Цинь, за словами представника Білого дому, який говорив на умовах анонімності, щоб поділитися подробицями про приватну розмову.

Білий дім звернув увагу Цинь на заяву "Групи семи", сказав Кірбі, у якій наголошується, що Китай не повинен використовувати візит Пелосі як привід для агресивних військових дій у Тайванській протоці. Білий дім також висловив підтримку заяві Асоціації держав Південно-Східної Азії, або АСЕАН, у якій міститься заклик до всіх сторін знизити напруженість та розпочати діалог.

"Ми ще раз ясно дали зрозуміти, як робили це приватно на найвищому рівні і публічно: нічого не змінилося в нашій політиці одного Китаю. Ми також дали зрозуміти, що Сполучені Штати готові до того, що вирішить зробити Пекін", — сказав Кірбі.

"Ми не шукатимемо і не хочемо кризи. Водночас нас не утримуватимуть від дій у морях та небі західної частини Тихого океану відповідно до міжнародного права, як ми робили це протягом десятиліть — підтримуючи Тайвань та захищаючи вільний та відкритий Індо-Тихоокеанський регіон", - сказано у заяві Кірбі.

Доповнення

Китай проводить другий день своїх одних з найбільших військових навчань навколо Тайваню, які анонсовані з 4 по 7 серпня. Тайвань заявив, що Китай 4 серпня випустив 11 балістичних ракет у води біля його північно-східного та південно-західного узбережжя, а офіційні особи Японії заявили, що п'ять китайських ракет впали у винятковій економічній зоні Японії.

Міністерство оборони Тайваню повідомляє, що кілька китайських кораблів і літаків вже другий день перетинають середню лінію - це неформальна розділова лінія в Тайванській протоці між материковим Китаєм та Тайванем.

Китайські військові навчання почалися після суперечливого візиту на острів головного демократа США Ненсі Пелосі.
Виступаючи в Японії, Пелосі пообіцяла, що Китай "не ізолюватиме" Тайвань, перешкоджаючи поїздкам туди американських політиків.

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