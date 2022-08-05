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Белый дом вызвал посла Китая на фоне напряжения из-за Тайваня - WP

Белый дом вызвал посла Китая на фоне напряжения из-за Тайваня - WP

Киев • УНН

 • 182725 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Белый дом вызвал в четверг посла Китая, чтобы осудить эскалацию действий Пекина против Тайваня и подтвердить, что Соединенные Штаты не хотят кризиса в регионе после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, который на этой неделе вызвал резкую эскалацию напряженности в Тайванском проливе, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Цитата

"После ночных действий Китая мы вызвали посла (Китайской Народной Республики) Цинь Гана в Белый дом, чтобы сделать демарш из-за провокационных действий КНР. Мы осудили военные действия КНР, которые безответственны и противоречат нашей давней цели — поддержке мира и стабильности в Тайванском проливе", — заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в комментарии изданию.

Демарш – это протест, поданный по дипломатическим каналам.

Детали

Белый дом также подтвердил Цинь, что хочет сохранить все линии связи открытыми и ничего не изменилось в политике Соединенных Штатов по политике одного Китая. Но Белый дом также отметил, что считает действия Пекина неприемлемыми и будет отстаивать свои ценности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Встреча, о которой ранее не сообщалось, состоялась между Куртом Кэмпбеллом, заместителем помощника президента Байдена и координатором по Индо-Тихоокеанскому региону, и Цинь, по словам представителя Белого дома, говорившего на условиях анонимности, чтобы поделиться подробностями о частном разговоре.

Белый дом обратил внимание Цинь на заявление "Группы семи", сказал Кирби, в котором отмечается, что Китай не должен использовать визит Пелоси как повод для агрессивных военных действий в Тайваньском проливе. Белый дом также выразил поддержку заявлению Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, или АСЕАН, в котором содержится призыв ко всем сторонам снизить напряженность и начать диалог.

"Мы еще раз ясно дали понять, как делали это частно на самом высоком уровне и публично: ничего не изменилось в нашей политике одного Китая. Мы также дали понять, что Соединенные Штаты готовы к тому, что решит сделать Пекин", — сказал Кирби.

"Мы не будем искать и не хотим кризиса. В то же время нас не будут удерживать от действий в морях и небе западной части Тихого океана в соответствии с международным правом, как мы делали это в течение десятилетий — поддерживая Тайвань и защищая свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион", - говорится в заявлении Кирби.

Дополнение

Китай проводит второй день своих одних из крупнейших военных учений вокруг Тайваня, анонсированных с 4 по 7 августа. Тайвань заявил, что Китай 4 августа выпустил 11 баллистических ракет в воду у его северо-восточного и юго-западного побережья, а официальные лица Японии заявили, что пять китайских ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.

Министерство обороны Тайваня сообщает, что несколько китайских кораблей и самолетов уже второй день пересекают среднюю линию – это неформальная разделительная линия в Тайваньском проливе между материковым Китаем и Тайванем.

Китайские военные учения начались после противоречивого визита на остров главного демократа США Нэнси Пелоси.
Выступая в Японии, Пелоси пообещала, что Китай "не будет изолировать" Тайвань, препятствуя поездкам туда американских политиков.

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