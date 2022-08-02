На Тайвані приземлився літак Ненсі Пелосі

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Декілька тайванських ЗМІ повідомили, що речник Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у вівторок і проведе ніч у Тайбеї.

Але Китай заявив у понеділок, що його військові "не сидітимуть, склавши руки", якщо спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань.