На Тайвані приземлився літак Ненсі Пелосі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Літак, де ймовірно перебуває спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився в аеропорті Тайбею, столиці Тайваню, передає УНН із посиланням на дані Flightradar.
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Декілька тайванських ЗМІ повідомили, що речник Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у вівторок і проведе ніч у Тайбеї.
Але Китай заявив у понеділок, що його військові "не сидітимуть, склавши руки", якщо спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань.