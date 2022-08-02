На Тайване приземлился самолет Нэнси Пелоси

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Несколько тайваньских СМИ сообщили, что представитель Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань во вторник и проведет ночь в Тайбэе.

Но Китай заявил в понедельник, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань.