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Спікер Палати представників США Пелосі відвідає Тайвань у вівторок, незважаючи на суворі попередження Китаю - тайванські ЗМІ

Спікер Палати представників США Пелосі відвідає Тайвань у вівторок, незважаючи на суворі попередження Китаю - тайванські ЗМІ

Київ • УНН

 • 131160 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Декілька тайванських ЗМІ повідомили, що речник Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у вівторок і проведе ніч у Тайбеї, посилаючись на неназвані джерела, передає УНН.

Китай попередив, що його військові ніколи не «сидітимуть склавши руки», якщо Пелосі відвідає Тайвань, самоврядний острів, на який претендує Пекін.

Деталі

Газета Liberty Times повідомила, що Пелосі відвідає тайванський парламент у середу вранці, перш ніж продовжити свою подорож Азією.

United Daily News з посиланням на неназвані джерела повідомила, що «відповідним посадовцям» було наказано прийняти Пелосі, яка має прибути до столиці Тайбей у вівторок увечері та провести там ніч.

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не коментує повідомлення про плани поїздки Пелосі та не надає жодної додаткової інформації для ЗМІ.

Раніше в понеділок офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що візит Пелосі до Тайваню буде «грубим втручанням у внутрішні справи Китаю», і попередив, що це призведе до «дуже серйозних подій та наслідків».

«Ми хотіли б ще раз заявити Сполученим Штатам, що Китай стоїть поруч, Народно-визвольна армія Китаю ніколи не буде сидіти склавши руки, і Китай вживе рішучих заходів у відповідь і рішучих контрзаходів для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності», — сказав Чжао.

На запитання, які заходи може вжити НВАК, Чжао відповів: «Якщо вона посміє приїхати, то почекаємо і подивимося».

Контекст

Візит демократа Пелосі, будучи третьою в черзі на пост президента США в разі надзвичайної ситуації та давнього критика Китаю, збігся б із погіршенням відносин між Вашингтоном та Пекіном. Республіканець Ньют Гінгріч був останнім спікером Палати представників США, який відвідав Тайвань у 1997 році.

Пелосі вже давно є критиком Комуністичної партії Китаю. Вона зустрічалася з дисидентами, які виступають за демократію, і з Далай-ламою — вигнаним духовним лідером Тибету. 1991 року Пелосі розгорнула чорно-білий банер на площі Тяньаньмень у Пекіні на згадку про жертви різанини 1989 року, на якому було написано: «Тим, хто загинув за демократію». В останні роки вона висловлювала підтримку демократичним протестам у Гонконгу.

Пекін вважає Тайвань частиною своєї території та ніколи не відмовлявся від застосування сили для взяття острова під свій контроль. Тайвань відкидає претензії Китаю на суверенітет та заявляє, що лише його народ може вирішувати майбутнє острова.

Китай розглядає візити офіційних осіб США на Тайвань як обнадійливий сигнал для прихильників незалежності острова. Вашингтон не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але за законами США він зобов'язаний надати острову кошти для самооборони.

Візит до Сінгапуру

У понеділок Пелосі та її делегація зустрілися з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сянь Луном, щоб обговорити такі питання, як відносини з обох боків протоки, війну в Україні та зміну клімату, повідомило міністерство закордонних справ Сінгапуру.

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