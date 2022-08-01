Спикер Палаты представителей США Пелоси посетит Тайвань во вторник, несмотря на строгие предупреждения Китая – тайваньские СМИ

Китай предупредил, что его военные никогда не «будут сидеть сложа руки», если Пелоси посетит Тайвань, самоуправляющийся остров, на который претендует Пекин.

Детали

Газета Liberty Times сообщила, что Пелоси должна посетить тайваньский парламент в среду утром, прежде чем продолжить свое путешествие по Азии.

United Daily News со ссылкой на неназванные источники сообщила, что «соответствующим должностным лицам» было приказано принять Пелоси, которая должна прибыть в столицу Тайбэй во вторник вечером и провести там ночь.

Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что не комментирует сообщение о планах поездки Пелоси и не предоставляет никакой дополнительной информации для СМИ.

Ранее в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что визит Пелоси на Тайвань будет «грубым вмешательством во внутренние дела Китая», и предупредил, что это приведет к «очень серьезным событиям и последствиям».

«Мы хотели бы еще раз заявить Соединенным Штатам, что Китай стоит рядом, Народно-освободительная армия Китая никогда не будет сидеть сложа руки, и Китай примет решительные ответные меры и решительные контрмеры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — сказал Чжао.

На вопрос, какие меры может принять НОАК, Чжао ответил: «Если она посмеет приехать, то подождем и посмотрим».

Контекст

Визит демократа Пелоси, будучи третьим в очереди на пост президента США в случае чрезвычайной ситуации и давнего критика Китая, совпал с ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином. Республиканец Ньют Гингрич был последним спикером Палаты представителей США, посетившим Тайвань в 1997 году.

Пелоси уже давно является критиком Коммунистической партии Китая. Она встречалась с диссидентами, выступающими за демократию, и с Далай-ламой — изгнанным духовным лидером Тибета. В 1991 году Пелоси развернула черно-белый баннер на площади Тяньаньмэнь в Пекине в память о жертвах резни 1989 года, на котором было написано: «Тем, кто погиб за демократию». В последние годы она выражала поддержку демократическим протестам в Гонконге.

Пекин считает Тайвань частью своей территории и никогда не отказывался от применения силы для взятия острова под свой контроль. Тайвань отвергает претензии Китая к суверенитету и заявляет, что только его народ может решать будущее острова.

Китай рассматривает визиты официальных лиц США на Тайвань как обнадеживающий сигнал для сторонников независимости острова. У Вашингтона нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но по законам США он обязан предоставить острову средства для самообороны.

Визит в Сингапур

В понедельник Пелоси и ее делегация встретились с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, чтобы обсудить такие вопросы, как отношения с обеих сторон пролива, войну в Украине и изменение климата, сообщило министерство иностранных дел Сингапура.