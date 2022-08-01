Китай попередив, що його військові "не сидітимуть, склавши руки", у разі візиту Пелосі на Тайвань

Деталі

Останнє попередження зроблено під час регулярного брифінгу міністерства закордонних справ Китаю. Прессекретар Чжао Ліцзянь також заявив, що через статус Пелосі як "посадової особи № 3 в уряді США" візит на Тайвань, який Китай називає своїм, "приведе до кричучих політичних наслідків".

Доповнення

Пелосі мала розпочати турне чотирма азіатськими країнами в понеділок у Сінгапурі на тлі інтенсивних чуток про те, що вона може ризикнути розгнівити Пекін, відвідавши також самоврядний Тайвань.

30 липня Пекін провів маневри з бойовими стрільбами навпроти Тайваню перед початком азіатського турне Пелосі.