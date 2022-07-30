Пекін вирішив провести маневри з бойовими стрільбами навпроти Тайваню з початком азіатського турне Пелосі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У суботу китайські військові провели навчання з бойовими стрільбами біля свого узбережжя навпроти Тайваню на тлі повідомлень про те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі перебуває в повітрі дорогою до регіону, повідомляє Daily Mail, пише УНН.
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"Народно-визвольна армія Китаю проводила "навчання з бойовою стрільбою" поблизу островів Пінтань у провінції Фуцзянь, повідомило офіційне інформаційне агентство Xinhua. Адміністрація морської безпеки попередила судна, щоб вони уникали цього району. Повідомляється, що спікер США Ненсі Пелосі знаходиться в повітрі дорогою до Азіатсько-Тихоокеанського регіону для старту (турне - ред.) в Японії, Сінгапурі, Індонезії та Малайзії", - пише видання.
Наразі, як повідомляють ЗМІ, літак приземлився на Гаваях.
На тлі ж навчань, як повідомляє журналіст Чаудхарі Парвез у Twitter, "Тайвань підняв винищувачі з авіабази Chiayi Air Base".
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Напружена ситуація виникла на тлі реакції Китаю на те, якщо Пелосі спробує приземлитися на спірному острові, який Пекін вважає частиною своєї території.
Вважається, що Пелосі пізно ввечері в п'ятницю вирушила для свого азіатського турне, яке може включати або не включати візит на Тайвань, щодо чого Пекін попередив, що США "зазнають усіх наслідків".
Якщо це станеться, це може спровокувати найбільшу кризу в Тайванській протоці майже за 40 років, відзначає видання.
Пекін бурхливо відреагував на ймовірний візит третього за порядком високопосадовця в уряді США на Тайвань. Китайський лідер Сі Цзіньпін попередив президента Джо Байдена у четвер, що "ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього".
"Усе це сприймається як демонстрація сили, щоб відмовити Пелосі від відвідування острова. Як лідер рівноправної законодавчої гілки уряду США Джо Байден не має повноважень наказати їй відмовитись від візиту", - відзначає видання.