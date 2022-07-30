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Пекин решил провести маневры с боевыми стрельбами напротив Тайваня с началом азиатского турне Пелоси

Пекин решил провести маневры с боевыми стрельбами напротив Тайваня с началом азиатского турне Пелоси

Киев • УНН

 • 242691 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В субботу китайские военные провели учения с боевыми стрельбами у своего побережья напротив Тайваня на фоне сообщений о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси находится в воздухе по дороге в регион, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Цитата

"Народно-освободительная армия Китая проводила "учение с боевой стрельбой" вблизи островов Пинтань в провинции Фуцзянь, сообщило официальное информационное агентство Xinhua. Администрация морской безопасности предупредила суда, чтобы они избегали этого района. Сообщается, что спикер США Пелоси находится в воздухе по дороге в Азиатско-Тихоокеанский регион для старта (турне - ред.) в Японии, Сингапуре, Индонезии и Малайзии", - пишет издание.

Пока, как сообщают СМИ, самолет приземлился на Гавайях.

На фоне же учений, как сообщает журналист Чаудхари Парвез в Twitter, "Тайвань поднял истребители с авиабазы ​​Chiayi Air Base".

Детали

Напряженная ситуация возникла на фоне реакции Китая на то, если Пелоси попытается приземлиться на спорном острове, который Пекин считает частью своей территории.

Считается, что Пелоси поздно вечером в пятницу отправилась для своего азиатского турне, которое может включать или не включать визит на Тайвань, относительно чего Пекин предупредил, что США "понесут все последствия".

Если это произойдет, это может спровоцировать самый большой кризис в Тайванском проливе почти за 40 лет, отмечает издание.

Пекин бурно отреагировал на вероятный визит третьего по порядку высокопоставленного чиновника в правительстве США на Тайвань. Китайский лидер Си Цзиньпин предупредил президента Джо Байдена в четверг, что "те, кто играет с огнем, погибнут от него".

"Все это воспринимается как демонстрация силы, чтобы отговорить Пелоси от посещения острова. Как лидер равноправной законодательной ветви правительства США Джо Байден не имеет полномочий приказать ей отказаться от визита", - отмечает издание.

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