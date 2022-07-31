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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 43613 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Оприлюднили програму азійського турне Пелосі: Тайваню там немає

Оприлюднили програму азійського турне Пелосі: Тайваню там немає

Київ • УНН

 • 243641 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Пресслужба спікера палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі опублікувала програму її азійського турне. Про візит до Тайваню не йдеться, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні наша делегація їде до Індо-Тихоокеанського регіону, щоб підтвердити сильну і непохитну відданість Америки нашим союзникам та друзям у регіоні. У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії наша делегація проведе зустрічі високого рівня, щоб обговорити, як ми можемо продовжувати просувати наші спільні інтереси та цінності, зокрема мир та безпеку, економічне зростання та торгівлю, пандемію COVID-19, кліматичну кризу, права людини та демократичне управління", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Китай підтвердив, що він направив офіційним особам США суворі попередження про можливий візит спікера палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню.

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