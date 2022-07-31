Оприлюднили програму азійського турне Пелосі: Тайваню там немає

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"Сьогодні наша делегація їде до Індо-Тихоокеанського регіону, щоб підтвердити сильну і непохитну відданість Америки нашим союзникам та друзям у регіоні. У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії наша делегація проведе зустрічі високого рівня, щоб обговорити, як ми можемо продовжувати просувати наші спільні інтереси та цінності, зокрема мир та безпеку, економічне зростання та торгівлю, пандемію COVID-19, кліматичну кризу, права людини та демократичне управління", – ідеться у повідомленні.

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Китай підтвердив, що він направив офіційним особам США суворі попередження про можливий візит спікера палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню.