Обнародовали программу азиатского турне Пелоси: Тайваня там нет

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"Сегодня наша делегация едет в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы подтвердить сильную и непоколебимую преданность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем продолжать продвигать наши общие интересы и ценности, в том числе мир и безопасность, экономический рост и торговлю, пандемию COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление", – говорится в сообщении.

Напомним

Китай подтвердил, что он направил официальным лицам США суровые предупреждения о возможном визите спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.