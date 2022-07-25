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Китай подтвердил строгие предупреждения, направленные США относительно возможного визита Пелоси на Тайвань

Китай подтвердил строгие предупреждения, направленные США относительно возможного визита Пелоси на Тайвань

Киев • УНН

 • 192781 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Китай подтвердил, что он направил официальным лицам США строгие предупреждения о возможном визите спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, о чем заявил спикер МИД страны Чжао Лицзянь во время ежедневного брифинга для СМИ, передает УНН.

Цитата

"Китайская сторона неоднократно давала понять США, что она решительно выступает против визита спикера Пелоси на Тайвань. Мы полностью готовы", - заявил официальный представитель Чжао Лицзянь.

"Если США пойдут своим путем, Китай обязательно примет твердые и решительные меры для защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности, и США должны нести ответственность за любые серьезные последствия", - добавил он.

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Тайвань проводит обучение на фоне напряженности в отношениях с Китаем

Тайбэй в понедельник проводит обучение по воздушному налету. Остров усиливает подготовку на случай нападения Китая.

В 13:30 (05:30 по Гринвичу) прозвучали сирены в результате которых города на севере Тайваня фактически закрылись на 30 минут. С помощью текстового сообщения было отправлено ракетное предупреждение с просьбой к людям немедленно эвакуироваться в безопасное место.

На этой неделе в других частях Тайваня пройдут учения по уличной эвакуации. Обучение было отменено за последние два года из-за COVID-19.

Президент Тайваня Цай Инвэнь сделала укрепление обороноспособности своим главным приоритетом и заявила, что только народ может решать свое будущее.

Контекст

Китай заявляет, что Тайвань является его территорией, и Пекин никогда не исключал возможность захвата острова силой.

Вторжение россии в Украину возобновило на Тайване дебаты о том, как лучше реагировать в случае нападения на фоне активизации китайских военных маневров вокруг острова.

Беспокойство о намерениях Китая относительно Тайваня усилило напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, которые не признают остров как отдельную страну, но обязались помочь в случае нападения Китая.

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