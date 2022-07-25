Китай подтвердил строгие предупреждения, направленные США относительно возможного визита Пелоси на Тайвань
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Китай подтвердил, что он направил официальным лицам США строгие предупреждения о возможном визите спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, о чем заявил спикер МИД страны Чжао Лицзянь во время ежедневного брифинга для СМИ, передает УНН.
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"Китайская сторона неоднократно давала понять США, что она решительно выступает против визита спикера Пелоси на Тайвань. Мы полностью готовы", - заявил официальный представитель Чжао Лицзянь.
"Если США пойдут своим путем, Китай обязательно примет твердые и решительные меры для защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности, и США должны нести ответственность за любые серьезные последствия", - добавил он.
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Тайвань проводит обучение на фоне напряженности в отношениях с Китаем
Тайбэй в понедельник проводит обучение по воздушному налету. Остров усиливает подготовку на случай нападения Китая.
В 13:30 (05:30 по Гринвичу) прозвучали сирены в результате которых города на севере Тайваня фактически закрылись на 30 минут. С помощью текстового сообщения было отправлено ракетное предупреждение с просьбой к людям немедленно эвакуироваться в безопасное место.
На этой неделе в других частях Тайваня пройдут учения по уличной эвакуации. Обучение было отменено за последние два года из-за COVID-19.
Президент Тайваня Цай Инвэнь сделала укрепление обороноспособности своим главным приоритетом и заявила, что только народ может решать свое будущее.
Контекст
Китай заявляет, что Тайвань является его территорией, и Пекин никогда не исключал возможность захвата острова силой.
Вторжение россии в Украину возобновило на Тайване дебаты о том, как лучше реагировать в случае нападения на фоне активизации китайских военных маневров вокруг острова.
Беспокойство о намерениях Китая относительно Тайваня усилило напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, которые не признают остров как отдельную страну, но обязались помочь в случае нападения Китая.
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