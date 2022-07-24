Китайські військові стали значно агресивнішими та небезпечнішими – генерал США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Китайські збройні сили стали значно агресивнішими та небезпечнішими за останні п'ять років, сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі під час поїздки до Індо-Тихоокеанського регіону, яка включала зупинку в неділю в Індонезії. Про це УНН пише посилаючись на АР.
Деталі
Генерал Марк Міллі сказав, що кількість перехоплень китайських літаків і кораблів у Тихоокеанському регіоні силами США та інших партнерів значно збільшилася за цей час, а кількість небезпечних взаємодій збільшилася на аналогічні пропорції.
"Повідомлення полягає в тому, що китайські військові в повітрі і на морі стали значно агресивнішими в цьому конкретному регіоні", - заявив він.
Міллі відмовився повідомити конкретну кількість небезпечних взаємодій Китаю з літаками та кораблями США та їхніх союзників.
Міллі сказав, що китайці перехоплювали повідомлення з Японією, Канадою, Австралією, Філіппінами та В'єтнамом. Всі вони, за його словами, спостерігали "статистично значуще" збільшення кількості перехоплень, а кількість небезпечних інцидентів збільшилася "у рівній пропорції".
Поїздка Міллі до регіону зосереджена на загрозі з боку Китаю. Цього тижня він візьме участь у нараді голів оборонних відомств Індо-Тихоокеанського регіону в Сіднеї, де ключовими темами будуть ескалація військового зростання Пекіну та необхідність збереження вільного, відкритого та мирного регіону Тихоокеанського регіону.
Візит Міллі до Індонезії є першим візитом голови Об'єднаного комітету начальників штабів США після адмірала Майка Маллена у 2008 році. Але в останні місяці лідери США здійснили подорож Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, включаючи візити міністра оборони Ллойда Остіна та держсекретаря Ентоні Блінкена.
Доповнення
США подвоїли свої зусилля щодо зміцнення відносин з тихоокеанськими країнами в противазі Китаю, який намагається розширити свою присутність та вплив у регіоні. Адміністрація Байдена вважає Китай "постійною загрозою" та головною довгостроковою проблемою безпеки Америки.
Військові чиновники США також забили тривогу з приводу можливості вторгнення Китаю на Тайвань. Китай активізував свої військові провокації проти Тайваню. США залишаються головним союзником Тайваню та постачальником оборонної зброї.