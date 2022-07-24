Китайські військові стали значно агресивнішими та небезпечнішими – генерал США

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Генерал Марк Міллі сказав, що кількість перехоплень китайських літаків і кораблів у Тихоокеанському регіоні силами США та інших партнерів значно збільшилася за цей час, а кількість небезпечних взаємодій збільшилася на аналогічні пропорції.

"Повідомлення полягає в тому, що китайські військові в повітрі і на морі стали значно агресивнішими в цьому конкретному регіоні", - заявив він.

Міллі відмовився повідомити конкретну кількість небезпечних взаємодій Китаю з літаками та кораблями США та їхніх союзників.

Міллі сказав, що китайці перехоплювали повідомлення з Японією, Канадою, Австралією, Філіппінами та В'єтнамом. Всі вони, за його словами, спостерігали "статистично значуще" збільшення кількості перехоплень, а кількість небезпечних інцидентів збільшилася "у рівній пропорції".

Поїздка Міллі до регіону зосереджена на загрозі з боку Китаю. Цього тижня він візьме участь у нараді голів оборонних відомств Індо-Тихоокеанського регіону в Сіднеї, де ключовими темами будуть ескалація військового зростання Пекіну та необхідність збереження вільного, відкритого та мирного регіону Тихоокеанського регіону.

Візит Міллі до Індонезії є першим візитом голови Об'єднаного комітету начальників штабів США після адмірала Майка Маллена у 2008 році. Але в останні місяці лідери США здійснили подорож Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, включаючи візити міністра оборони Ллойда Остіна та держсекретаря Ентоні Блінкена.

Доповнення

США подвоїли свої зусилля щодо зміцнення відносин з тихоокеанськими країнами в противазі Китаю, який намагається розширити свою присутність та вплив у регіоні. Адміністрація Байдена вважає Китай "постійною загрозою" та головною довгостроковою проблемою безпеки Америки.

Військові чиновники США також забили тривогу з приводу можливості вторгнення Китаю на Тайвань. Китай активізував свої військові провокації проти Тайваню. США залишаються головним союзником Тайваню та постачальником оборонної зброї.