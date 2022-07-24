Китайские военные стали более агрессивными и опасными – генерал США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Китайские вооруженные силы стали более агрессивными и опасными за последние пять лет, сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион, которая включала остановку в воскресенье в Индонезии. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.
Детали
Генерал Марк Милли сказал, что количество перехватов китайских самолетов и кораблей в Тихоокеанском регионе силами США и других партнеров значительно увеличилось за это время, а количество опасных взаимодействий увеличилось на аналогичные пропорции.
"Сообщение состоит в том, что китайские военные в воздухе и на море стали гораздо более агрессивными в этом конкретном регионе", - заявил он.
Милли отказался сообщить конкретное количество опасных взаимодействий Китая с самолетами и кораблями США и их союзников.
Милли сказал, что китайцы перехватывали сообщения с Японией, Канадой, Австралией, Филиппинами и Вьетнамом. Все они, по его словам, наблюдали "статистически значимое" увеличение количества перехватов, а количество опасных инцидентов увеличилось "в равной пропорции".
Поездка Милли в регион сосредоточена на угрозе Китая. На этой неделе он примет участие в совещании глав оборонных ведомств Индо-Тихоокеанского региона в Сиднее, где ключевыми темами будут эскалация военного роста Пекина и необходимость сохранения свободного, открытого и мирного Тихоокеанского региона.
Визит Милли в Индонезию является первым визитом главы Объединенного комитета начальников штабов США после адмирала Майка Маллена в 2008 году. Но в последние месяцы лидеры США совершили путешествие по Азиатско-Тихоокеанскому региону, включая визиты министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена.
Дополнение
США удвоили свои усилия по укреплению отношений с тихоокеанскими странами в противовес Китаю, который пытается расширить свое присутствие и влияние в регионе. Администрация Байдена считает Китай "постоянной угрозой" и главной долгосрочной проблемой безопасности Америки.
Военные чиновники США также забили тревогу по поводу возможности вторжения Китая на Тайвань. Китай активизировал свои военные провокации против Тайваня. США остаются главным союзником Тайваня и поставщиком оборонного оружия.