Китайские военные стали более агрессивными и опасными – генерал США

ukru
14 марта, 19:57 • 103141 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 118452 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 108109 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138958 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138569 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113278 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106859 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93069 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111455 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136880 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 69396 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 58559 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 34980 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 45453 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 32791 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 22152 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 236385 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 266400 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 203367 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 208395 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 103141 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101588 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119498 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121942 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129211 просмотра
Актуальное
Китайские военные стали более агрессивными и опасными – генерал США

Китайские военные стали более агрессивными и опасными – генерал США

Киев • УНН

 • 161707 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Китайские вооруженные силы стали более агрессивными и опасными за последние пять лет, сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион, которая включала остановку в воскресенье в Индонезии. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

Генерал Марк Милли сказал, что количество перехватов китайских самолетов и кораблей в Тихоокеанском регионе силами США и других партнеров значительно увеличилось за это время, а количество опасных взаимодействий увеличилось на аналогичные пропорции.

"Сообщение состоит в том, что китайские военные в воздухе и на море стали гораздо более агрессивными в этом конкретном регионе", - заявил он.

Милли отказался сообщить конкретное количество опасных взаимодействий Китая с самолетами и кораблями США и их союзников.

Милли сказал, что китайцы перехватывали сообщения с Японией, Канадой, Австралией, Филиппинами и Вьетнамом. Все они, по его словам, наблюдали "статистически значимое" увеличение количества перехватов, а количество опасных инцидентов увеличилось "в равной пропорции".

Поездка Милли в регион сосредоточена на угрозе Китая. На этой неделе он примет участие в совещании глав оборонных ведомств Индо-Тихоокеанского региона в Сиднее, где ключевыми темами будут эскалация военного роста Пекина и необходимость сохранения свободного, открытого и мирного Тихоокеанского региона.

Визит Милли в Индонезию является первым визитом главы Объединенного комитета начальников штабов США после адмирала Майка Маллена в 2008 году. Но в последние месяцы лидеры США совершили путешествие по Азиатско-Тихоокеанскому региону, включая визиты министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена.

Дополнение

США удвоили свои усилия по укреплению отношений с тихоокеанскими странами в противовес Китаю, который пытается расширить свое присутствие и влияние в регионе. Администрация Байдена считает Китай "постоянной угрозой" и главной долгосрочной проблемой безопасности Америки.

Военные чиновники США также забили тревогу по поводу возможности вторжения Китая на Тайвань. Китай активизировал свои военные провокации против Тайваня. США остаются главным союзником Тайваня и поставщиком оборонного оружия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы